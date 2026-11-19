Португальский защитник «Фиорентины» Жоау Мариу ответил, как национальная команда будет играть без нападающего Криштиану Роналду, завершившего карьеру в ней.

«Мы начнём заново, опираясь на множество талантов, которых, к счастью, у нас в достатке. Но разочаровывает видеть, что Криштиану не поприветствовали и не проводили так, как Аргентина проводила Месси. Мне было тяжело это видеть, Роналду заслуживал такого же прощального матча. Будем надеяться, что это произойдёт, он один из величайших в истории футбола. Я играл с ним, помню, что он очень хорошо меня принял. Роналду также достойный человек», — сказал Мариу в интервью Tuttosport.

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