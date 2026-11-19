Мадридский «Реал» рассматривает вариант с возвращением в клуб опорного полузащитника Чему Андреса, играющего за «Брайтон». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, скауты «сливочных» регулярно оценивают игру воспитанника в чемпионате Англии. «Чайки» ценят 21-летнего футболиста и вряд ли продадут его по сниженной цене, особенно зимой. Сам полузащитник хотел бы однажды вернуться в «Реал», но на текущий момент сосредоточен на выступлениях за «Брайтон».

Андрес находился в системе «сливочных» с 2018 по 2025 год, когда перешёл в «Штутгарт». В сентябре 2026 года испанского футболиста купил «Брайтон». Контракт с игроком рассчитан до лета 2031 года.

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