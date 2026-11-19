Помазун — о Карпине: он всегда стоит за вратарём и объясняет, куда дать передачу

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун поделился подробностями тренировочного процесса под руководством главного тренера сборной России Валерия Карпина. Футболист отметил, что наставник национальной команды лично контролирует действия голкиперов при начале атак и уделяет пристальное внимание выходу из обороны через центр.

«Карпин очень большое внимание уделяет розыгрышу от ворот, чтобы был хороший билд-ап через центр. И он всегда стоит за вратарём, который завтра играет, и объясняет, куда тот должен дать передачу, поправляет его и так далее», — сказал Помазун.

Напомним, Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с июля 2021 года.