Голкипер сборной России Матвей Сафонов опубликовал пост, посвящённый победе национальной команды над Венесуэлой в товарищеском матче (2:0). Игра прошла 17 ноября на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Фирдавс Норсафаров из Узбекистана.

«Играть на родном для меня стадионе, при полных трибунах, да ещё и в такой необычной ретроатмосфере — отдельное удовольствие. Антураж получился отличный, а мы постарались поддержать его хорошим футболом. Думаю, уверенная игра и закономерная победа стали прекрасным завершением вечера!» — написал Сафонов в своём телеграм-канале.