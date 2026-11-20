Агент объяснил, почему Лисандро Мартинес не перейдёт в «Барселону»

Агент Педро Браво заявил, что предложил спортивному директору «Барселоны» Деку кандидатуру защитника «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинеса.

«Лисандро не нравится ни Деку, ни Флику. Деку сказал, что это хороший футболист, но он им не нравится и не подходит», — приводит слова Браво El Chiringuito.

В нынешнем сезоне Мартинес принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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