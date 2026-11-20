«Интер» проявляет интерес к центральному защитнику «Штутгарта» Финну Ельчу. Об этом сообщает ll Giorno.

По информации источника, «нерадзурри» понимают, что сделка будет непростой, поскольку за 20-летним футболистом следят несколько клубов. Кроме того, «швабы» оценивают Ельча в € 60 млн, что больше, чем «Интер» тратит обычно. Более вероятно, что миланский клуб попытается приобрести немца летом, а не зимой.

В нынешнем сезоне Ельч принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Сколько стоят молодые футболисты: