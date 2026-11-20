Помазун: матчи с «двойкой» и молодёжкой такие же сложные, как с другими клубами

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун поделился впечатлениями от контрольных встреч основной команды со «Спартаком-2» и молодёжным составом красно-белых. Вратарь отметил, что, несмотря на разницу в классе, такие матчи проходят в жёсткой борьбе из-за запредельного настроя молодых футболистов.

«Игры с «двойкой» или молодёжной командой настолько же сложные, как товарищеские матчи с другими клубами. Ребята выходят, всегда хотят доказать, игра всегда от ножа получается. Да, у нас выше уровень игроков, но там каждый хочет доказать и показать, что готов перейти на следующий уровень», — сказал Помазун в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».