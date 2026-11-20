«Рома» заинтересована в подписании крайнего нападающего «Челси» Джейми Гиттенса в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, «волки» надеются, что 22-летний вингер не будет востребован на рынке зимой. Итальянский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста с правом выкупа. Также допустимо обязательство выкупа при определённых условиях.

В нынешнем сезоне Гиттенс принял участие в двух матчах Кубка английской лиги. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2032 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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