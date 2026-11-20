Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об отношении клубов к сборной России, упомянув главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Если ищутся такие лазейки, чтобы не играть в сборной… Публично это могут не говорить, но если отдельно с любым тренером клуба сядем и поговорим, то они все скажут, что сборная в этом состоянии и ситуации не нужна вообще. Но публично это не скажут. А когда начинают так делать и искать всякие причины, чтобы игроки не ехали, то этим показывают, что сборная никому не нужна и Карпин никакой не авторитет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».