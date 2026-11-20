Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино ответил на вопросы болельщиков клуба. Аргентинский специалист рассказал о своей главной цели в команде, признался в восхищении Диего Марадоной и объяснил, почему услышанная на «Олд Траффорд» песня стала для него особенным знаком.

«Что бы я хотел привнести в «Манчестер Юнайтед»? Первое, с чем мы все точно согласны, — это победы в матчах. Но для этого нам нужно работать всем вместе, быть на одной волне и создать собственную философию. Самое главное сейчас — найти способ конкурировать на максимуме и побеждать. Что делает клуб особенным? Болельщики, культура побед — множество разных вещей делают «МЮ» по-настоящему особенным.

Песня Country Roads значит для меня очень много, потому что в США мы создали нечто особенное, и она звучала у нас после побед на чемпионате мира. Я слышал эту песню на «Олд Траффорд» — это ведь был знак, не так ли? Кто был моим кумиром в детстве? Диего Армандо Марадона. Он был моим кумиром, когда я был ребёнком, и остаётся им до сих пор и навсегда», — сказал Почеттино в видео, опубликованном пресс-службой манкунианцев в соцсети X.