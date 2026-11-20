Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун рассказал, как выстраивал отношения с ветеранами ЦСКА в начале своей взрослой карьеры. Футболист признался, что сразу общался с Игорем Акинфеевым на «ты» и позволял себе жёсткий подсказ на поле, а также объяснил, почему молодые вратари редко становились объектами подколов в команде.

«У меня с Акинфеевым разница 10 лет, я сразу обращался на «ты». Это сейчас молодёжь приходит… Я пришёл, когда мне было 17-18 лет, но на поле всегда на «ты», можно и напихать где-то. Понятно, на командном ужине ты будешь сидеть молчать и просто слушать. Но на поле можно и напихать, и сказать: «Куда ты бежишь, что ты делаешь?»

Да, могли быть шутки, могли потравить молодых. Но вратарей особо не трогали никогда. Потому что есть стереотип, что вратари — странные люди: потом выбежит, ударит ногой куда-то», — сказал Помазун в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».