Председатель Олимпийского комитета Португалии Фернанду Гомеш выразил надежду на прощальный матч форварда Криштиану Роналду за национальную команду. Ранее форвард объявил о завершении карьеры в сборной Португалии.

«Думаю, все португальцы испытывают чувство сожаления [по поводу того, как он покинул национальную команду]. Прежде всего, учитывая то, кем он был для Португалии, он заслуживает того, чтобы его родная страна отдала ему должное — признала его значимость и те ценности, которые он отстаивал.

Как португалец должен признать: это очень непросто и вызывает грусть… Но такова жизнь. Рано или поздно карьера в сборной должна подойти к концу. Главное — он заслуживает того, чтобы его чествовали, а вся страна по достоинству оценила его вклад в португальский спорт и в саму страну», — приводит слова Гомеша A Bola.