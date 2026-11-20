Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит две-три недели из-за травмы икроножной мышцы. Об этом сообщает французское издание Nice-matin, ссылаясь на собственные источники.

30-летний россиянин получил повреждение 8 ноября в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Ле-Маном» (1:1). Головин почувствовал боль после столкновения, попытался продолжить встречу, но во втором тайме всё же был вынужден покинуть поле.

Из-за травмы футболист не присоединился к сборной России во время ноябрьской международной паузы.

В текущем сезоне Александр Головин сыграл за клуб 13 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.