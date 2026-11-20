COPE: «Реал» намерен вернуть Нико Паса из «Комо» за € 80 млн летом 2027 года

Мадридский «Реал» планирует активировать опцию обратного выкупа полузащитника Нико Паса из итальянского «Комо».

По информации COPE, «сливочные» готовы заплатить за возвращение своего воспитанника € 80 млн следующим летом. Журналист Мельчор Руис утверждает, что клуб твердо намерен осуществить эту сделку в ближайшее трансферное окно.

Напомним, что в минувшее межсезонье «Комо» выкупил права на 22-летнего хавбека у «Реала» за € 60 млн. До этого итальянский клуб уже арендовал игрока за € 6 млн.

В текущем сезоне Нико Пас провел 14 матчей в Серии А и Лиге чемпионов, отметившись шестью голами и восемью результативными передачами.