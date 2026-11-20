Парижский «ПСЖ» намерен продлить соглашения сразу с четырьмя ключевыми футболистами. По информации Canal+, клуб ведет переговоры о новых контрактах с вратарем Матвеем Сафоновым, вингерами Хвичей Кварацхелией и Дезире Дуэ, а также с нападающим Усманом Дембеле. Об этом сообщает французский телеканал.

Действующие договоры Сафонова, Дуэ и Кварацхелии с парижанами рассчитаны до лета 2029 года. Соглашение Дембеле истекает годом ранее — в 2028-м. Сохранение текущего состава рассматривается руководством как приоритетная задача для защиты титулов.

Напомним, что «ПСЖ» является действующим чемпионом Лиги 1 и победителем Лиги чемпионов.