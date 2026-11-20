Турецкий спортивный журналист и обозреватель Невзат Диндар высказался о том, кому принадлежат заслуги по трансферу российского полузащитника Алексея Батракова в клуб.

«Это не трансфер по линии скаутинга. Все пытаются приписать себе заслуги в переходе Батракова. Это трансфер президента, трансфер Дурсуна Озбека. Если вы записываете этот переход на счёт скаутского отдела «Галатасарая», значит, вы просто действуете недобросовестно. Кто привёл Лесли? Кто привёл Битшиабу? Вы говорите: «Мы добились их перехода». Так не бывает. Вы не способны никого привести», — приводит слова Диндара Winner Galatasaray на личной странице в социальной сети X.

Батраков перешёл в «Галатасарай» летом 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 13 матчах за турецкий клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и три результативные передачи.