Бывший полузащитник «ПСЖ» Жером Ротен выступил с призывом к звёздам мирового футбола организовать коллективный протест против президента ФИФА Джанни Инфантино. Экс-игрок парижского клуба считает, что именно топ-футболисты должны возглавить движение за отставку функционера. Об этом сообщает RMC Sport.

«Футбол принадлежит футболистам. Если звезды взбунтуются и мобилизуются… Я имею в виду Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Килиана Мбаппе… Первое, что нужно сделать, – перестать играть. Устройте забастовку на 15 дней – и увидите, как Инфантино уволят!» — заявил Ротен.

По его мнению, действующий глава организации занимается исключительно бизнесом в ущерб здоровью спорта, а несмотря на многочисленные скандалы, остается фаворитом предстоящих выборов.