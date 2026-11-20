Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча «Краснодара» с «Динамо» в 15-м туре Альфа-Банк РПЛ.

«После победы над ЦСКА «Краснодар» вернется к тем настройкам, которые были в начале чемпионата. То есть вот эта уверенность у них вернулась, что они могут обыгрывать хорошо и классно. И далеко еще не все лидеры оторвались, они теряют очки, и матч с «Динамо» для них будет переломным. И именно «Динамо» в прошлом году отобрало у краснодарцев фактически золотые медали, обыграв их на своем стадионе. Жажда реванша тоже сыграет свою роль. Поэтому где‑то в моем понимании «Краснодар» подходит к этому матчу даже фаворитом, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Игра состоится в Москве, 22 ноября, начало – 14:00 мск.