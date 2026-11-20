Торрес: не жалею о переходе в «Челси», но сожалею, что причинил боль фанатам «Ливерпуля»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Челси» Фернандо Торрес высказался о своем переходе в лондонский клуб в январе 2011 года. Испанец заявил, что не жалеет о решении сменить команду, но сожалеет о том, что причинил боль болельщикам мерсисайдцев.

По словам Торреса, ситуация в «Ливерпуле» изменилась после ухода главного тренера Рафаэля Бенитеса и продажи ключевых игроков. «Они начали продавать наших лучших футболистов. Хаби Алонсо ушёл в «Реал», а Хавьер Маскерано в «Барселону». Мы были в шаге от трофеев, но вместо усиления состава приходили игроки не самого высокого уровня», — цитирует испанца The Athletic.

Форвард отметил, что после прихода новых владельцев (Fenway Sports Group) клубу требовалось время на построение новой команды. «Мне было почти 27 лет, у меня не было этих 10 лет. Я также общался со спортивным директором Дамьеном Комолли. Мне показалось, что ему было все равно, уйду я или нет», — добавил Торрес.

Торрес перешёл в «Челси» в дедлайн зимнего трансферного окна за рекордные для Британии на тот момент £ 50 млн.