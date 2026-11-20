40-летний бывший футболист сборной Франции Бенуа Тремулинас возобновил карьеру. Отметим, он объявил о завершении карьеры в 2019 году. Теперь футболист будет выступать за «Бордо», который выступает в шестом дивизионе Франции.

«Бенуа Тремулинас сегодня утром возобновил тренировки в общей группе. Мы очень рады твоему возвращению, и будем поддерживать тебя на протяжении всего этого непростого, но прекрасного пути. Спасибо!» — говорится в заявлении клуба.

Тремулинас в профессиональной карьере выступал за «Бордо», киевское «Динамо», «Сент-Этьен» и «Севилью». В составе национальной команды Франции на счету футболиста пять матчей, в которых он не отметился результативными действиями.