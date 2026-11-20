Английская Премьер-лига (АПЛ) подтвердила даты проведения сезона-2027/28. Об этом сообщается на официальном сайте турнира. Новый сезон стартует 13 августа 2027 года в пятницу.

Заключительный тур пройдёт 21 мая 2028 года. Все матчи последнего игрового дня, как обычно, начнутся одновременно. Отмечается, что старт нового сезона даст 75 полных дней отдыха после завершения сезона-2026/27. Финиш чемпионата состоится за неделю до финала Лиги чемпионов УЕФА.

В сезоне-2027/28 будет проведено 33 игровых уикенда и пять туров в середине недели. Кроме того, в праздничный период (Рождество и Новый год) не будет ситуаций, когда два тура проходят с интервалом менее 60 часов. Это решение принято в соответствии с обязательствами перед клубами для снижения плотности календаря в зимний период.