Английский футбольный клуб «Блэкпул» объявил об уходе Иэна Эватта с поста главного тренера. Отставка произошла в день 45-летия специалиста, сообщается на официальной странице команды в социальной сети X.

Курьезность ситуации придает тот факт, что всего за несколько часов до объявления об увольнении пресс-служба клуба опубликовала пост с поздравлением. «С днём рождения нашего главного тренера Иэна Эватта! Хорошего дня, тренер», — говорилось в сообщении. Спустя семь часов клуб опубликовал заявление, в котором сообщил, что Эватт покидает свой пост после 12 месяцев работы во главе команды. На этот контраст обратил внимание журналист Энтони Джозеф, опубликовавший скриншоты двух постов с ироничной подписью: «Короткая история...».

Эватт возглавил «Блэкпул» в октябре 2025 года. В бытность игроком он выступал за эту команду с 2007 по 2013 год и был ее капитаном.

Официальные причины отставки не называются, однако, по данным BBC и Sky Sports, руководство осталось недовольно плачевными результатами: команда одержала лишь одну победу в последних 10 матчах Лиги 1 и находится в непосредственной близости от зоны вылета.