Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас летом, скорее всего, покинет английский клуб, об этом сообщает издание Sport24.gr.

По информации источника, 30-летний грек готов к новому вызову. Он хочет попробовать себя в новой обстановке. Одним из наиболее вероятных вариантов игрок считает чемпионат Испании. Некоторые клубы изучают возможность приобретения Костаса.

Цимикас в 2020 году перешёл в «Ливерпуль». Его действующий контракт рассчитан до следующего лета. По данным сайта Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 4,5 млн.