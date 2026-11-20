Футболист сборной России Андрей Лангович заявил, что «Галатасарай» является для полузащитника Алексея Батракова промежуточным этапом.

— Мы видим, как Лёша Батраков себя показывает в Лиге чемпионов. Четыре гола о чём-то говорят. Уверен, что для него это только начало. У него нет потолка. Думаю, что «Галатасарай» для него — промежуточный этап.

— Какие отличия замечаешь у футболистов, играющих за рубежом?

— Чувствуется менталитет. Могут где-то подсказать благодаря тому, что сами играли с футболистами мирового класса. Лёха Миранчук тоже в Лиге чемпионов играл. Они рассказывают, что там высокий темп, высокая линия обороны, интенсивный прессинг, больше игры с мячом.

Класс виден и в скорости принятия решений: ещё до приёма мяча они успевают два раза посмотреть по сторонам и решить, куда отдать передачу. Ты ещё приблизиться не успел, а он уже отпасовал, — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.