Мадридский «Реал» и компания BMW провели официальную церемонию вручения автомобилей на клубной базе в Вальдебебасе. Мероприятие прошло в рамках четвёртого сезона сотрудничества между клубом и немецким автопроизводителем.

«Реал Мадрид» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 30 очков после 12 проведённых матчей. Команда отстаёт от лидирующей «Барселоны» на три очка (33 балла) и опережает идущий третьим «Атлетико» на два очка (28 баллов).

Свой следующий матч в рамках 13-го тура чемпионата Испании «Реал» проведёт против «Сельты» на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Лучшим бомбардиром «Реала» в текущем сезоне является Килиан Мбаппе, на счету которого 17 забитых мячей во всех турнирах (16 матчей). В Ла Лиге на его счету 13 голов после 12 туров.