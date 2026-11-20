Футболист сборной России и «Ростова» Андрей Лангович ответил на вопрос о возможном возвращении российских команд в международные турниры.

— Какие следующие цели ставишь перед собой в футболе после дебюта в сборной?

— Очень хочется сыграть на евроарене — и за клуб, и за сборную. Мы прекрасно понимаем, что задача не из лёгких, но я в это верю, верит наша страна. Мы ждём и надеемся.

— Когда ты в последний раз вообще играл на международном уровне?

— В 2022-м в Греции в отборе на Евро среди игроков 2003 года рождения. Мы попали в группу с Германией, Грецией и Фарерскими островами. Всех обыграли и должны были ехать на финал весной 2022 года, — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.