Футболист сборной России и «Ростова» Андрей Лангович оценил тренировочную базу «Краснодара», на которой побывал в составе национальной команды во время ноябрьского учебно-тренировочного сбора.

«Хотел бы выразить большое уважение Сергею Николаевичу Галицкому. Думаю, я не первый, кто скажет, что на базе «Краснодара» созданы отличные условия. Всё сделано с душой: от столовой до полей. Уверен, что краснодарская база входит в число лучших в Европе. Стадион в Краснодаре тоже впечатляет», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.

Напомним, Россия провела в Краснодаре товарищеский матч с Венесуэлой (2:0).