Известный отечественный экс-футболист Владимир Быстров поддержал идею расширения Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Ранее была выдвинута идея по расширению РПЛ с 16 до 18 команд.

«Я положительно отношусь к идее расширения РПЛ. У команд будет больше шансов попасть в РПЛ, будет больше матчей. Уровень лиги просядет? Никто же не заставляет сильные клубы играть вполноги с теми, кто зайдёт. Можно же играть в каждом матче на 100%. Можно давать больше шансов молодёжи в этих топ-клубах.

Больше шансов получат российские тренеры, чтобы себя проявить. Я вижу в этом только одни плюсы. А как уровень может просесть? Мы и так видим уровень Кубка, где можно проигрывать и тренеры ничем не рискуют до финала. Уровень может упасть, когда перестанут хорошие футболисты приезжать. Тогда уровень упадёт. А то, что у нас будет на две команды больше, — я вижу только плюсы», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.