Футболист сборной России и «Ростова» Андрей Лангович высказался о значимости дерби ростовчан с «Краснодаром». Он сравнил это противостояние с дерби ЦСКА — «Спартак».

«Вопросы о столице юга слышу с детства. Это шло от болельщиков, они нас стимулировали в этом плане. Думаю, и краснодарцы так же воспринимают наше дерби. Болельщики при встрече кричат: «Столица юга!» Это нормально, это такое же дерби, как ЦСКА — «Спартак». Уверен, что болельщикам оно нравится. Матчи между нами, наверное, самые интересные в лиге — и по антуражу, и по игре», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.