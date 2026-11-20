Сегодня, 20 ноября, стартует 15-й тур Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня РПЛ.

Расписание матчей РПЛ на 20 ноября (время московское):

19:30. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Крылья Советов» (Самара).

На данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Зенит», набравший 31 очко. На второй строчке располагается московское «Динамо», которое также имеет 31 очко и уступает петербуржцам по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Спартак», у которого 29 очков. Замыкают таблицу «Локомотив» (11) и «Факел» (6).