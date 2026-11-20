Итальянский тренер Антонио Конте объяснил, почему покинул «Интер» по итогам чемпионского сезона-2020/2021.

«[Беппе] Маротта и [Стивен] Чжан подошли ко мне и сказали: «Хотим, чтобы ты вернул нас на победный путь, мы не выигрывали чемпионат 10 лет, желаем сломить доминирование «Ювентуса» в Италии и заявить о себе за рубежом».

Цель клуба была ясна, поэтому мы начали новый совместный путь. В любой ситуации со мной вы получаете именно то, что видите. Если мы движемся в определённом направлении и договорились об этом, то именно туда мы и должны двигаться.

Я ушёл из «Интера», потому что мы только что выиграли скудетто и у нас состоялась встреча, на которой мне сказали, что летом клуб готов продать практически любого футболиста. Это отличалось от нашего прежнего соглашения», — сказал Конте в интервью для Cronache di spogliatoio в социальной сети X.