Сегодня, 20 ноября, стартует 15-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата страны.

Расписание матчей 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время московское):

20 ноября, пятница

19:30. «Ростов» – «Крылья Советов».

21 ноября, суббота

13:00. «Оренбург» – «Балтика»;

15:15. «Акрон» – «Факел»;

17:30. «Рубин» – «Зенит»;

19:45. ЦСКА – «Ахмат».

22 ноября, воскресенье

14:00. «Динамо» Москва – «Краснодар»;

16:30. «Динамо» Махачкала – «Спартак»;

19:00. «Родина» – «Локомотив».

На данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Зенит», набравший 31 очко. На второй строчке располагается московское «Динамо», которое также имеет 31 очко и уступает петербуржцам по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Спартак», у которого 29 очков. Замыкают таблицу «Локомотив» (11) и «Факел» (6).