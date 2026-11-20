Расписание матчей 15-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027
Сегодня, 20 ноября, стартует 15-й тур сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата страны.
Расписание матчей 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 (время московское):
20 ноября, пятница
- 19:30. «Ростов» – «Крылья Советов».
21 ноября, суббота
- 13:00. «Оренбург» – «Балтика»;
- 15:15. «Акрон» – «Факел»;
- 17:30. «Рубин» – «Зенит»;
- 19:45. ЦСКА – «Ахмат».
22 ноября, воскресенье
- 14:00. «Динамо» Москва – «Краснодар»;
- 16:30. «Динамо» Махачкала – «Спартак»;
- 19:00. «Родина» – «Локомотив».
На данный момент первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Зенит», набравший 31 очко. На второй строчке располагается московское «Динамо», которое также имеет 31 очко и уступает петербуржцам по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Спартак», у которого 29 очков. Замыкают таблицу «Локомотив» (11) и «Факел» (6).