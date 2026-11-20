Сегодня, 20 ноября, стартует 10-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 10-го тура Бундеслиги (время московское):
20 ноября, пятница:
22:30. «Бавария» — «Кёльн».
21 ноября, суббота:
17:30. «Эльферсберг» — «Фрайбург»;
17:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд;
17:30. «Байер» — «Падерборн 07»;
17:30. «Айнтрахт» — «Хоффенхайм»;
17:30. «Унион» — «РБ Лейпциг»;
20:30. «Шальке-04» — «Штутгарт»;
22 ноября, воскресенье:
17:30. «Аугсбург» — «Майнц»;
19:30. «Вердер» — «Гамбург».
Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Бавария». Команда набрала 21 очко за девять матчей. У дортмундской «Боруссии» со второго места также 21 очко. Топ-3 с 19 очками замыкает «Фрайбург».