Сегодня, 20 ноября, стартует 10-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 10-го тура Бундеслиги (время московское):

20 ноября, пятница:

22:30. «Бавария» — «Кёльн».

21 ноября, суббота:

17:30. «Эльферсберг» — «Фрайбург»;

17:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Боруссия» Дортмунд;

17:30. «Байер» — «Падерборн 07»;

17:30. «Айнтрахт» — «Хоффенхайм»;

17:30. «Унион» — «РБ Лейпциг»;

20:30. «Шальке-04» — «Штутгарт»;

22 ноября, воскресенье:

17:30. «Аугсбург» — «Майнц»;

19:30. «Вердер» — «Гамбург».

Первое место в турнирной таблице Бундеслиги занимает «Бавария». Команда набрала 21 очко за девять матчей. У дортмундской «Боруссии» со второго места также 21 очко. Топ-3 с 19 очками замыкает «Фрайбург».