Футболист сборной России и «Ростова» Андрей Лангович высказался о тренере национальной команды Валерии Карпине, ранее возглавлявшем ростовчан.

«Карпин знает меня с тех пор, когда мне было 16–17 лет. Это мой высший наставник, футбольный отец. Я всегда могу к нему обратиться с какой-то проблемой, переговорить, и он поможет. Я безмерно благодарен этому человеку за то, что он помог моей карьере, дал багаж знаний и навыков в обороне и атаке. Сейчас пожинаю плоды того, что Георгиевич заложил в меня в 16–17 лет.

Помимо поля, он открыл для меня жизнь игрока вне футбола. Это прежде всего питание. Я уверен, что 50-60 процентов футболистов, когда сейчас приходят в основную команду клуба, не знают, как банально следить за своим телом. А нам эти нюансы Валерий Георгиевич изо дня в день объяснял. Хочу сказать ему большое спасибо за все эти знания», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.