Лангович: официальных матчей России не хватает, но мы не должны ныть. Надо перетерпеть

Футболист сборной России и «Ростова» Андрей Лангович высказался об отстранении российских команд от официальных турниров.

— Остро не хватает сегодня международных матчей?

— Нужно верить, что всё изменится в ближайшее время. Товарищеские матчи тоже важны для наших болельщиков. И в рейтинге Россия находится практически на том же месте или даже выше. Естественно, официальных матчей не хватает, но мы все профессионалы и не должны ныть. Надо перетерпеть, подождать, и я уверен, что всё будет хорошо.

— Веришь, что ещё сыграешь на Евро или Кубке мира?

— Конечно, вера есть — без неё в принципе в спорте никуда, — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Спартаком Петросяном.