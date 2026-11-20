Футболист сборной России и «Ростова» Андрей Лангович поделился впечатлениями от атмосферы в национальной команде.

«Я со многими в сборной был знаком и раньше. Например, с динамовцами Тюкавиным и Гладышевым пересекались ещё в молодёжке. Бывших и нынешних ростовчан сейчас находятся в сборной человек восемь. Матвей Сафонов, естественно, лидер команды: передаёт свой опыт, рассказывает, подсказывает. Но нет такого, что он стал недосягаемым. В этом и кроется залог хорошей атмосферы в команде: все друг с другом коммуницируют и каждый в любую секунду готов помочь партнёру