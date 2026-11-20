Сегодня, 20 ноября, стартует 13-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Испании.

Расписание 13-го тура Ла Лиги сезона-2026/2027 (время московское)

20 ноября, пятница:

23:00. «Атлетик» Бильбао — «Эспаньол».

21 ноября, суббота:

16:00. «Алавес» — «Депортиво»;

18:15. «Райо Вальекано» — «Валенсия»;

20:30. «Севилья» — «Бетис»;

23:00. «Реал» Мадрид — «Сельта».

22 ноября, воскресенье:

16:00. «Барселона» — «Вильярреал»;

18:15. «Расинг» — «Реал Сосьедад»;

20:30. «Осасуна» — «Малага»;

23:00. «Хетафе» — «Атлетико» Мадрид.

23 ноября, понедельник:

23:00. «Леванте» — «Эльче».

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 33 очка за 12 матчей. На вт