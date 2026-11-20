Расписание матчей 13-го тура чемпионата Испании — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 20 ноября, стартует 13-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Испании.
Расписание 13-го тура Ла Лиги сезона-2026/2027 (время московское)
20 ноября, пятница:
23:00. «Атлетик» Бильбао — «Эспаньол».
21 ноября, суббота:
16:00. «Алавес» — «Депортиво»;
18:15. «Райо Вальекано» — «Валенсия»;
20:30. «Севилья» — «Бетис»;
23:00. «Реал» Мадрид — «Сельта».
22 ноября, воскресенье:
16:00. «Барселона» — «Вильярреал»;
18:15. «Расинг» — «Реал Сосьедад»;
20:30. «Осасуна» — «Малага»;
23:00. «Хетафе» — «Атлетико» Мадрид.
23 ноября, понедельник:
23:00. «Леванте» — «Эльче».
Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Барселона», у которой 33 очка за 12 матчей. На вт