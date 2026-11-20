Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о воспитанниках петербургского клуба.

— Вы всё чаще привлекаете молодых футболистов и к контрольным матчам, и к основным. В составе «Рубина» в следующей игре может выйти до трёх воспитанников сине-бело-голубых. Как вам кажется, о чём это говорит? Академия движется в правильном направлении?

— Академия всегда работала хорошо. Наличие игроков в главной команде, которая борется за первые места, — не совсем тот показатель, на который надо ориентироваться. Конечно, мы все хотим — и академия, и клуб, и тренерский штаб главной команды, — чтобы как можно больше воспитанников попадало в основной состав, но здесь всегда критерий оценки один: чтобы молодые футболисты составляли реальную конкуренцию тем, которые у нас есть. Я рад за всех ребят, которые прошли через нашу команду, играют в других клубах, которые воспитывались, росли в академии «Зенита», — приводит слова Семака клубная пресс-служба.