«Все хотят покопаться в грязном белье». Быстров — о конфликте Карпина и Глушенкова

Экс-футболист Владимир Быстров высказался о конфликте в сборной России. Ранее защитник Данил Круговой и нападающий Константин Тюкавин публично подвергли критике игру и поведение полузащитника Максима Глушенкова в составе сборной России. Во время сентябрьского сбора у Глушенкова возникла словесная перепалка с товарищами по команде и главным тренером сборной Валерием Карпиным. В ноябре Максим не получил вызов в национальную команду.

— Почему вы говорите о ссоре Карпина и Глушенкова? Я от Карпина не слышал о какой-то ссоре.

— Карпин говорил, что после матча с Нигерией был р