Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон ответил, кто из нынешних футболистов «альбиселесте» напоминает ему по уровню мастерства Диего Марадону и Лионеля Месси.

«У Нико Паса невероятный талант. Будущее за ним, если он продолжит вести себя как профессионал, как это делает сейчас. Такой уровень игры в 22 года я видел только у Диего Марадоны и Лионеля Месси. Я не утверждаю, что он обязательно достигнет таких высот, потому что это означало бы стать абсолютным чемпионом, символом эпохи, как Диего и Лео, каждый из них это сделал по-своему. Но у Нико Паса есть качества, которые могут ему помочь попытаться это сделать. И я надеюсь, что он достигнет своей цели», — приводит слова Верона La Gazzetta dello Sport.