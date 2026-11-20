Расписание матчей 11-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 20 ноября, матчем «Труа» — «Гавр» стартует 11-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Франции.
Расписание 11-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027 (время московское)
20 ноября, пятница:
- 22:45. «Труа» – «Гавр».
21 ноября, суббота:
- 19:15. «Ницца» – «ПСЖ»;
- 22:45. «Ланс» – «Тулуза»;
- 22:45. «Лилль» – «Лион»;
- 22:45. «Монако» – «Осер»;
- 22:45. «Страсбург» – «Брест».
22 ноября, воскресенье:
- 17:00. «Париж» – «Анже»;
- 19:15. «Лорьян» – «Ренн»;
- 22:45. «Марсель» – «Ле-Ман».
Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляет «ПСЖ», набрав 23 очка за 10 матчей.
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