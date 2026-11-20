Бывший футболист сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон назвал качества, которые, на его взгляд, делают полузащитника «альбиселесте» и «Комо» Нико Паса особенным игроком.

«Это две вещи: его харизма, которую он демонстрирует на поле, и лёгкость, с которой он выполняет определённые игровые комбинации. Характер Нико очевиден, потому что товарищи по команде стремятся отдать ему мяч, даже когда он находится под опекой, зная, что Нико обыграет соперника и убежит. Это означает, что все признают его выдающиеся качества. Нико — лидер в том, как он двигается, занимает пространство на поле и управляет игрой. Он решает, когда ускориться или замедлиться, и в зависимости от развития игры выбирает атаку справа, слева или через центр. Пас — типичный ключевой игрок матча», — приводит слова Верона La Gazzetta dello Sport.