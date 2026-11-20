Верон: если «Реал» заплатил за Мастантуоно € 45 млн, значит, на это есть причина

Бывший футболист сборной Аргентины Хуан Себастьян Верон поделился мнением об игровых и личностных качествах нападающего «Реала» Франко Мастантуоно, на правах аренды выступающего за «Фиорентину».

«У Франко есть целый ряд талантов: он легко идёт в дриблинг и обладает хорошей скоростью. Однако по сравнению с Нико Пасом он менее зрелый как личность, и это нормально, ведь он на три года моложе Нико. Ему определённо не хватает мастерства, техники и смелости. Франко целится и бегает как стрела. Кроме того, если «Реал» за него заплатил «Ривер Плейт» € 45 млн, значит, на это есть причина», — приводит слова Верона La Gazzetta dello Sport.