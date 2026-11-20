Известный российский экс-футболист Владимир Быстров высказался о ситуации в «Локомотиве». Команда провалила старт сезона — 15-е место в Альфа-Банк РПЛ и вылет из Фонбет Кубка России. Железнодорожники уволили главного тренера Михаила Галактионова.

«Я вижу, что «Локомотив» идёт в зоне вылета, вот и всё. Для меня в этой ситуации не может быть виноватым только один тренер. Они распродали команду, значит, они должны были закрыть эти позиции. Ты не имеешь права продавать футболиста, если ты не знаешь, кого возьмёшь на его место.

Или объявляй, что клуб распродаёт футболистов, больше не будет бороться за призовые места и будет бороться за выживание. Всё! Вопросов ни у кого не будет. Пусть тренер работает. Какая разница? Но «Локомотив» же так не сделал. Я вижу здесь полнейший бред. Как обычно, каждый защищает свою задницу. Как говорится, должны были расстрелять всех. Первым в списке вышел Галактионов. И то, по-моему, пока его расстреливали — сколько времени про