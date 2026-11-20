Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал об отношении к россиянам и легионерам в «Зените», за который выступал ранее.

– Как вообще обстоит вопрос о борьбе за место в составе «Зенита» и как там относятся к российским футболистам, когда есть конкуренты-легионеры высочайшего уровня?

– Понятно, что отношение не 50 на 50, не равнозначное. У иностранцев там намного больше есть поблажек и возможности ошибиться. Есть знаменитая история в «Зените» – мы с неё смеялись с ребятами: я наигрывался в составе на тренировке и допустил одну ошибку. Одну ошибку. Сразу же крикнули: «Юр, отдай манишку Педро».

И [потом] эта история всегда ходила в смешках. Мы, условно, играем, тренируемся, играем в квадрат. Квадрат на 15 минут. И я мог 14 минут не заходить в квадрат, то есть не потеряв ни одного мяча. И потом, теряя один мяч, сразу шутка: «Юр, манишку отдай Педро». То есть я не мог себе позволить ошибиться ни одного раза.

– А легионеры, в свою очередь, могли.

– Да, да. Русским там чуть сложнее, потому что всего три места в составе,