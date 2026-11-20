Экс-игрок «МЮ» Луи Саа: это очень сложный момент, фундамент клуба неустойчив
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа ответил, может ли смена главного тренера помочь команде улучшить турнирное положение. Ранее манкунианцев возглавил Маурисио Почеттино. На данный момент «красные дьяволы» находятся на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ.
— Как вы считаете, смена тренера действительно решит проблемы «Манчестер Юнайтед»?
— Я просто хочу, чтобы Почеттино хорошо стартовал в команде. Надеюсь, что ему удастся сотворить чудо и оказать то влияние, которое оказывают новые тренеры, потому что футболисты,