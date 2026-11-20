Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа ответил, может ли смена главного тренера помочь команде улучшить турнирное положение. Ранее манкунианцев возглавил Маурисио Почеттино. На данный момент «красные дьяволы» находятся на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ.

— Как вы считаете, смена тренера действительно решит проблемы «Манчестер Юнайтед»?

— Я просто хочу, чтобы Почеттино хорошо стартовал в команде. Надеюсь, что ему удастся сотворить чудо и оказать то влияние, которое оказывают новые тренеры, потому что футболисты,