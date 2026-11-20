Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа ответил, что нужно клубу, чтобы исправить своё нынешнее турнирное положение. На данный момент «красные дьяволы» находятся на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ.

«Сложно сказать, потому что, честно говоря, три-четыре месяца назад я был полон надежд. В прошлом сезоне я видел проблески возвращения «МЮ» к прежнему уровню. Возможно, команда и выглядела не настолько убедительно, но казалось, что основа заложена.

В каждой игре им удавалось оказывать давление и контролировать ход матчей, а сейчас всё рухнуло. Я не понимаю почему. Команде нужно вернуться к основам, чтобы действительно улучшить свои показатели. Особенно