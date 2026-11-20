Тренеры воронежского «Факела» смогут использовать технологии искусственного интеллекта «Сбера» для анализа матчей, подготовки тактических упражнений и оценки физического состояния игроков. Банк и футбольный клуб объявили о технологическом партнёрстве.

В академии и детских школах «Факела» ИИ поможет тренерам объяснять тактику и разбирать игровые ситуации. С помощью платформы для визуализации упражнений и создания тренировок они смогут наглядно представлять тактические схемы и демонстрировать футболистам их задачи на поле. Инструмент для анализа футбольных матчей поможет молодым спортсменам глубже понимать командную тактику, разбирать собственные действия и развивать игровое мышление. Благодаря функции разметки видеозаписей, выделения ключевых эпизодов и графического разбора игровых ситуаций юные футболисты смогут наглядно видеть, как принимались решения на поле и что можно улучшить в игре.

Для основной команды одним из направлений сотрудничества станет углублённая футбольная аналитика. Для этого будет применяться технология, которая извлекает из видеозаписей матчей данные о перемещениях игроков и мяча. С её помощью специалисты клуба смогут изучать действия отдельных футболистов в течение игры и анализировать взаимодействия внутри команды. На основе полученных данных партнёры планируют развивать аналитические инструменты с учётом игровой модели и методологии команды.

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