Завершена процедура жеребьёвки матчей 1/4 финала Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Сформировались следующие пары национальных команд:

Испания — Франция;

Норвегия — Англия;

Нидерланды — Португалия;

Бельгия — Германия.

В полуфинале турнира победитель пары Нидерланды — Португалия встретится с победителем противостояния Испания — Франция, победитель пары Бельгия — Германия сыграет с сильнейшей командой противостояния Норвегия — Англия.

Первые матчи 1/4 финала нынешнего розыгрыша Лиги наций УЕФА состоятся с 25 по 27 марта 2027 года, ответные встречи пройдут с 28 по 30 марта 2027 года. О месте проведения финальной части турнира будет объявлено позднее. Полуфинал