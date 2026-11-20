Бывший тренер «Спартака» и «Оренбурга» Владимир Слишкович дал совет полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку по поводу переезда в Европу. Он считает, что футболисту не стоит покидать Россию в зимнее трансферное окно.

– Много споров вызывает будущее Матвея Кисляка. На ваш взгляд, ему стоит уезжать уже этой зимой или лучше немного подождать?

– Я бы не советовал уезжать зимой. Понимаете, в Европе в зимнее трансферное окно на рынок обычно выходят команды, у которых есть определённые проблемы. Например, они находятся не на том месте в таблице, на которое рассчитывали, или что-то идёт не по плану. Поэтому лучше дождаться лета. Е